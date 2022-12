Calciomercato Milan – Scambio da urlo con il Manchester City: le news

Il Milan starebbe pensando ad uno scambio clamoroso con il Manchester City per le prossime sessioni di calciomercato

La situazione che riguarda il rinnovo di Rafael Leao con il Milan , come noto, è ancora complessa, e mancano diversi dettagli da limare prima che si arrivi ad un accordo definitivo. Diversi club si sarebbero già interessati all'esterno portoghese, tra cui spicca senza dubbio il Chelsea .

Del Manchester City ancora non si era mai parlato, ma secondo quanto riferito da calciomercatoweb.it sembrerebbe che i Citizenssiano disposti a trattare con il Milan per Leao. E sul piatto avrebbero messo uno dei giocatori più costosi degli ultimi anni, che non sta rendendo particolarmente.