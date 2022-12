Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Leao apre alla Premier League”

Rafael Leao può lasciare il Milan nel corso del prossimo calciomercato estivo? È obiettivo di Arsenal e Chelsea per il 2023. Il punto

Daniele Triolo

Rafael Leao, attaccante del Milan, è come noto obiettivo di calciomercato di molti top club europei. In particolare, di quelli di Premier League. E secondo quanto riferito dal 'Daily Mail' in questi giorni di festività natalizie, il numero 17 del Diavolo avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento nel massimo campionato inglese.

Quando lo avrebbe fatto? Attraverso le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'RDP Africa'. Leao, infatti, in quell'intervista, pur affermando di essere focalizzato e concentrato sul Milan, club glorioso dalla grande storia con cui ha un contratto, non ha negato la possibilità di giocare in un altro torneo nel suo futuro professionale.

Calciomercato Milan, Leao piace ad Arsenal e Chelsea — Aggiungendo, poi, come in questa stagione si diverta molto nel guardare giocare l'Arsenal di Mikel Arteta. Per il 'Daily Mail', dunque, è immediato l'accostamento di Leao anche ai 'Gunners', oltre che al Chelsea, altro club britannico che già la passata estate aveva provato a prendere - senza successo - il nativo di Almada dal Milan.

Cessione a fine stagione in caso di mancato rinnovo — Per il quotidiano sportivo inglese, Leao potrebbe andare via da Milano nel caso in cui non riuscisse a trovare un accordo con il club di Via Aldo Rossi per il rinnovo del suo contratto. L'attuale accordo, come si ricorderà, scadrà il 30 giugno 2024. Mercato Milan, fissato il prezzo per Kudus: le ultime news >>>