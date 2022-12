Leao: “Giocare all’estero? In futuro. Ora sono focalizzato sul Milan”

Rafael Leao , attaccante del Milan che sta discutendo, in questo periodo, il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro professionale.

Lo ha fatto, in questi giorni, ai microfoni di 'RDP Africa'. In particolare, sulla possibilità di giocare all'estero, Leao ha detto: "Sì, in futuro … ma ora sono focalizzato sul Milan, penso al Milan e ho un contratto con il Milan che è un top club con una grande storia".