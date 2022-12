Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “L’Ajax fissa il prezzo per Kudus”

Mohammed Kudus, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate, potrà partire a giugno 2023. Ma solo ad una cifra 'monstre'

Tra i tanti nomi per rinforzare l'attacco nel prossimo calciomercato estivo 2023, il Milan sta valutando anche quello di Mohammed Kudus, recentemente protagonista ai Mondiali in Qatar con il Ghana, autore di 2 gol in 3 partite con le 'Black Stars' nel girone eliminatorio con Portogallo, Uruguay e Corea del Sud.