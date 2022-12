Milan, Leao rivela: “Ecco la squadra che guardo giocare con piacere”

Rafael Leao, attaccante del Milan che sta discutendo, in questo periodo, il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro professionale. Lo ha fatto, in questi giorni, ai microfoni di 'RDP Africa'. Un piccolo indizio su dove gli piacerebbe giocare, forse, l'ha fornito quando ha specificato quali e quante partite di calcio guarda in televisione. "Molte, di tutti i più importanti campionati europei. Quest'anno mi piace l'Arsenal, sta giocando molto bene", ha commentato Leao. Mercato Milan, fissato il prezzo per Kudus: le ultime news >>>