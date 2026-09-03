Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Ivan Juric ha voluto parlare della prossima sfida contro il Milan in Coppa Italia
Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"
Nella serata di ieri il Monza ha conquistato una meritata qualificazione agli Ottavi di finale di Coppa Italia superando il Torino. Una vittoria molto convincente che, nel prossimo turno, regalerà ai tifosi brianzoli un fascino d'altri tempi, sfidando il Milan di Amorim.
Milan, Juric sulla sfida contro i rossoneriNel post partita, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, l'allenatore del Monza Ivan Juric si è espresso con grande entusiasmo per la prova messa in campo dei suoi ragazzi, sottolineando la forte crescita costante della squadra.
«Non serviva una risposta oggi perché già contro l’Udinese abbiamo fatto una grandissima gara che ci è andata male. Oggi ancora meglio creando tantissimo e subendo solo un’occasione all’inizio. Sono contento perché avevamo tanti giovanissimi, tutti quanti hanno fatto una grande partita».
Inevitabilmente poi l'allenatore si è voluto subito proiettare sulla grandissima sfida contro i rossoneri che li attende al prossimo turno.:
«È sempre una grande gioia giocare contro le grandi squadre, ce la giocheremo alla grande».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Milan
Asse Milan-Jorge Mendes: chi ci ha guadagnato davvero? E cosa fare ora
Interviste
Moreira carica il Milan: "E' la squadra più grande d'Italia. Darò tutto per i rossoneri"
News Calciomercato
Criscitiello: "L'agente di Kessié prese 10 milioni per portarlo via dal Milan", poi il retroscena sulla Juve
Serie A: news e risultati
Juventus, una polveriera per Spalletti: si ferma anche Cabal. Emergenza totale contro il Milan
Serie A: news e risultati
Milan, il calendario ufficiale delle partite di Serie A dalla 6^ alla 12^ giornata: c'è la data del derby
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti