Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Ivan Juric ha voluto parlare della prossima sfida contro il Milan in Coppa Italia

Alessia Scataglini
- Milano
Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"

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Nella serata di ieri il Monza ha conquistato una meritata qualificazione agli Ottavi di finale di Coppa Italia superando il Torino. Una vittoria molto convincente che, nel prossimo turno, regalerà ai tifosi brianzoli un fascino d'altri tempi, sfidando il Milan di Amorim.

Milan, Juric sulla sfida contro i rossoneri

Nel post partita, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, l'allenatore del Monza Ivan Juric si è espresso con grande entusiasmo per la prova messa in campo dei suoi ragazzi, sottolineando la forte crescita costante della squadra.
«Non serviva una risposta oggi perché già contro l’Udinese abbiamo fatto una grandissima gara che ci è andata male. Oggi ancora meglio creando tantissimo e subendo solo un’occasione all’inizio. Sono contento perché avevamo tanti giovanissimi, tutti quanti hanno fatto una grande partita».
Milan Monza

Inevitabilmente poi l'allenatore si è voluto subito proiettare sulla grandissima sfida contro i rossoneri che li attende al prossimo turno.:

«È sempre una grande gioia giocare contro le grandi squadre, ce la giocheremo alla grande».

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