John Elkann: “I campionati nazionali mostrano una deriva ormai evidente”

Intervistato dai microfoni de La Stampa, l'amministratore delegato di Exor, John Elkann, ha parlato del divario ormai palese fra la Premier League e gli altri campionati nazionali: "Gli altri campionati nazionali mostrano una deriva ormai evidente: i giocatori più bravi vanno a giocare in Inghilterra, finendo per impoverire le competizioni locali. Come rispondiamo a questa sfida? Questa è la questione. Non è una questione che riguarda la Juve. È un problema che riguarda tutto il calcio europeo".