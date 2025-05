Joao Felix: “Milan? Quando è arrivata l’offerta ho detto a Mendes che …”

Joao Felix è arrivato al Milan in prestito secco dal Chelsea nell'ultimo calciomercato invernale: il retroscena del suo approdo in rossonero

Joao Felix, fantasista portoghese classe 1999 giunto al Milan nell'ultimo calciomercato invernale in prestito secco dal Chelsea, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul primo pensiero che ha avuto a gennaio quando ha saputo che lo voleva il Milan, Joao Felix ha risposto quanto segue.