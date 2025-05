Joao Felix: “Milan nell’élite: indossare questa maglia è differente”

Joao Felix, fantasista portoghese, ha spiegato cosa più lo affascina nel vestire la maglia del Milan in questa seconda parte di stagione

Joao Felix, fantasista portoghese classe 1999 giunto al Milan nell'ultimo calciomercato invernale in prestito secco dal Chelsea, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato su cosa lo affascina del Milan, Joao Felix ha risposto quanto segue.