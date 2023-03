Jerome Alonzo: “Tutti rimasti sbalorditi dalla parata di Maignan”

Intervistato dai microfoni de L'Equipe, noto giornale sportivo francese, l'ex portiere del PSG, Jerome Alonzo, ha parlato della prestazione di Mike Maignan valsa 3 punti contro l'Irlanda: "Il vero punteggio è 1-1, tranne per il fatto che avevamo Mike Maignan. È una parata di livello mondiale che pochissimi portieri sono in grado di mettere a segno a fine partita. Se dovessi valutarlo, gli darei 9/10. Non devi aspettare che un portiere faccia cinque parate per dargli questa valutazione".