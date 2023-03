Mercato Milan – Boniface, non solo il Diavolo: due big italiane su di lui

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non ci sarebbe solo il Milan sulle tracce dell'attaccante nigeriano Victor Boniface

Enrico Ianuario

Uno dei calciatori che si sta mettendo in evidenza in Europa è senza dubbio Victor Boniface. L'attaccante dell’Union Saint-Gilloise sta disputando un'ottima stagione, specialmente in Europa League. In questa stagione ha segnato ben 19 gol, di cui 5 nella competizione europea già citata, in 43 presenze e ha fornito anche 8 assist ai suoi compagni di squadra. Numeri assolutamente positivi per il classe 2000, il quale ha attirato attenzione su di sé, specialmente in Serie A.

Nei giorni scorsi si era parlato di un contatto tra gli intermediari di Boniface e il Milan, club che conosce bene il calciatore in quanto lo avrebbe visionato in diverse occasioni. Il nigeriano potrebbe diventare un'occasione di mercato per i rossoneri qualora al termine della stagione sia Rebic che Origi dovessero lasciare il Milan. Il problema principale la resta la folta concorrenza, in quanto sul calciatore ci sarebbero altre due squadre del campionato di Serie A.

Stando a quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', su Boniface ci sarebbero gli occhi del Napoli e della Lazio. I partenopei, secondo quanto riporta il portale belga Nieewsblad, lo avrebbero visionato più volte nel corso di questa stagione. Per quanto riguarda i biancocelesti, il profilo del giocatore piace dalle parti di Boniface. Milan, Lazio e Napoli dovranno tenere in considerazione la cifra chiesta dall'Union Saint-Gilloise: per cedere Boniface, il club belga chiede una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro. Vedremo, dunque, se il Milan tenterà l'affondo o meno. Calciomercato Milan - In caso di addio di Leao tutto su Zaniolo e David.