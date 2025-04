Jankulovski tra Milan e Napoli: “Conceicao? Pressione eccessiva. Conte…”

"Non è facile, personalmente non lo conosco, ma ho visto fin troppa pressione su di lui dall'inizio. Adesso sentendo le cose che si dicono, dall'esterno penso che anche se dovesse vincere la Coppa Italia forse non verrebbe confermato. Dal mio punto di vista è difficile, perché avrebbe comunque vinto 2 trofei, dopo tanto tempo in cui non succedeva, ma poi decide la società, con Ibrahimovic, loro sanno che devono fare".