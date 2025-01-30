Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, “Passa dal BSMT”, il rapper e noto tifoso del Milan, Jake La Furia, ha condiviso le sue riflessioni sull’attuale situazione della squadra rossonera, soffermandosi in particolare sulla gestione societaria. Ha espresso le sue opinioni riguardo alle recenti decisioni del management e all’impatto che queste hanno avuto sulla squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Lo sto vivendo male, lo sto vivendo male ovviamente, come credo tutti i milanisti in questo momento. Purtroppo anche questo è lo specchio del calcio moderno, che è diventato un business per gli imprenditori. Lo è sempre stato più o meno negli ultimi 30/40 anni, ma adesso è diventato proprio un business per gli imprenditori, che arrivano da altri posti e non conoscono la storia dei club, non conoscono quanto questo voglia dire per le persone, cercano di prendere un pubblico internazionale, un pubblico social, aprono nuovi mercati e poi in realtà fanno incazzare tutti quelli che sputano sangue da una vita per la squadra. Quindi come vuoi che la possa vivere?” LEGGI ANCHE: Morata cancella i riferimenti al Milan: Galatasaray sempre più vicino