Morata cancella i riferimenti al Milan: Galatasaray sempre più vicino

La decisione di Morata arriva in un momento in cui si susseguono indiscrezioni sul suo futuro, con il Galatasaray sempre più interessato ad ingaggiare l’attaccante spagnolo. La cancellazione dei riferimenti al Milan sui social sembra quindi essere un chiaro segnale di come il futuro dell’ex Atletico Madrid possa essere lontano da Milano. Le trattative con il Galatasaray, inoltre, potrebbero accelerare nelle prossime ore, visto che il club turco sta cercando rinforzi per il reparto offensivo.