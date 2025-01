Mercato Milan, clamorosa indiscrezione: Morata può già lasciare i rossoneri

Iniziano gli ultimissimi giorni di questo calciomercato invernale e si diffonde un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Il Milan lavora per rafforzare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao ma ragiona anche sul fronte delle cessioni. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto , attraverso il proprio profilo Twitter, il Galatasaray starebbe discutendo con i rossoneri per l'ingaggio di Alvaro Morata .

Il noto insider di mercato ha infatti specificato che la trattativa sarebbe già in fase avanzata. Morata, arrivo al Milan durante questa estate, potrebbe così già lasciare i rossoneri dopo soli 6 mesi. Le prestazioni del centravanti spagnolo, d'altronde, non hanno affatto mantenuto le aspettative al suo arrivo ma una cessione, per altro a gennaio, avrebbe davvero del clamoroso. Nelle prossime ore vi saranno certamente nuovi aggiornamenti, ma il Milan si muove: in un modo o nell'altro.