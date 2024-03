Jacobone: “Milan? Si trascinerà così fino al termine della stagione”

Intervistato da Calciomercato.com, Alessandro Jacobone ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Pioli: "Lo ripeto da settimane, senza fare polemiche sulle scelte dell’allenatore, il Milan è in un momento storico dove ha perso l’obiettivo principale, con lo Scudetto andato meritatamente all’Inter. Ho lamentato da tempo il bipolarismo di questa squadra, che va a fasi alterne. Pioli aveva detto che i calciatori si gestivano in autonomia in alcune partite e questo lo si vede in campo e così il Diavolo alterna partite brillanti ad altre meno lucide, in cui le difficoltà in difesa sono sempre le stesse".