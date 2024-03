Jacobone: “Il Milan è bipolare. Panchina? Ecco il vero nome dei rossoneri”

E sul mercato? — Jacobone ha poi aperto una parentesi sul mercato, in particolar modo su Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna: "E’ interessante il fatto che il Milan stia utilizzando una tattica di corteggiamento affinché il giocatore senta proprio la voglia del club di portarlo in rossonero. Questo so che è stato gradito, ma è prematuro dire se questo basterà. So però per certo che lui vorrebbe continuare a giocare in Serie A e se si dovesse fare l’accoppiata con Thiago Motta, sarebbe l’ideale per un calciatore che farebbe il salto in una grande. Zirkzee ha dimostrato di non aver paura di San Siro e potrebbe farlo con un allenatore che lo ha esaltato, sarebbe una confort zone utile per la sua crescita. Mi risulta, inoltre, che il Bayern non vuole riportarlo a casa".

Mentre, per il prossimo allenatore del Milan: "Io so che il Milan sta lavorando a fari spenti su De Zerbi. Questo lo fa conscio del fatto che lui vuole tornare in Italia. Ricordiamo inoltre che il suo vice è Andrea Maldera, un frequentatore del mondo Milan. I rossoneri ci vogliono provare, ma non mancano le difficoltà: c’è una clausola da 13 milioni che per un allenatore sembrano tanti, ma se vuoi programmare un futuro, non puoi fermarti a questa cifra trattabile. Il Milan ci proverà".

Infine, Jacobone ha concluso con un pensiero sulla possibile cessione di uno dei top player fra i rossoneri: "Non c’è una grossa necessità di vendere i big. Però finché non ci saranno altre forme di ricavo il player trading avrà una sua importanza sulla voce ricavi del Milan. Tutto dipenderà chiaramente dalle offerte, perdere un giocatore di prima fascia è un danno quindi serve una cifra irrinunciabile. Una cifra che poi ti porti a rafforzare la squadra con profili che non possono più essere solo scommesse. A questo Milan bisogna aggiungere giocatori che sappiano gestire insieme all’allenatore i momenti down della stagione, che è quello che si vede nell’Inter, che gioca bene, ma sa anche fare la ‘provinciale’. Questo succede perché hai giocatori d’esperienza. Mi aspetto pochi innesti, ma con più qualità e importanza". LEGGI ANCHE: Milan, Cardinale rivoluziona tutto? No, solo qualche aggiustamento >>>

