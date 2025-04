Jacobone: “Milan, motore ok ma manca la scintilla. E l’organigramma…”

In un’esclusiva concessa a Pianeta Milan , Alessandro Jacobone ha analizzato il futuro del Milan , soffermandosi sui tanti temi caldi in casa rossonera. Nella nostra intervista, il giornalista ha sottolineato come l’arrivo di Conceicao abbia portato il giusto entusiasmo, ma ha anche ribadito che la vittoria del derby non può cancellare tutte le difficoltà di una stagione molto complicata. Da qui alla finale di Coppa Italia, ogni partita rappresenterà un vero e proprio provino per tutti i giocatori, nessuno escluso. Inoltre, si è parlato anche della gestione dei rinnovi contrattuali di elementi chiave come Maignan e Theo Hernandez. Ecco di seguito le sue parole.

Jacobone: "Milan, la scintilla c'è solo nelle gare speciali. E nelle altre?"

Sulla squadra: "Io credo che nell'assemblare questa squadra, e parlo non solo della Rosa ma tutto dell'Organigramma, è come quando hai il motore a posto ma basta una candela che non faccia la scintilla e il motore non si accende. Il Milan quella scintilla la trova nelle partite speciali perché lo spogliatoio probabilmente lo trova dentro di sé. Ogni giocatore vive quella gara come una gara speciale e la prepara in maniera speciale. Dopodiché si riesce ad avere una parvenza di squadra, cosa che negli altri gare non si deve. Guardare all'obiettivo alla lunga e non solo sulla partita singola. Capire che vincere con Venezia ti può far vincere il campionato. La gara di Florenzi nell'anno dello scudetto, che disse rivolgendosi alla telecamera ma parlando al restante spogliatoio, quello più giovane di lui, ora possiamo diventare grandi, possiamo vincerlo questo scudetto. Da lì non abbiamo sbagliato più una gara, non ne abbiamo sbagliato più una. Le gare singolarmente non possono essere particolarmente criticate, ma messe insieme poche e molte raramente hanno fatto squadra. Quando però ha fatto squadra il Milan ha vinto"