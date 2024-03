Jacobone: “Il mercato del Milan era incompleto. La prossima estate…”

Intervistato da Calciomercato.com, Alessandro Jacobone ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Pioli: "Cardinale mi sembra che sia stato abbastanza chiaro, ma è evidente che tra il dire e il fare ci sia di mezzo il mare. Se sei visionario, imponendo qualcosa di nuovo, è chiaro che vieni visto come uno diverso. L’innovazione che vuole portare Cardinale ha funzionato in America e non vedo perché non debba funzionare in un calcio malato come quello della Serie A".