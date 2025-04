Jacobone: “Derby gioia effimera, ora ogni gara è un esame per il futuro”

In un’esclusiva concessa a Pianeta Milan, Alessandro Jacobone ha analizzato il futuro del Milan, soffermandosi sui tanti temi caldi in casa rossonera. Nella nostra intervista, il giornalista ha sottolineato come l’arrivo di Conceicao abbia portato il giusto entusiasmo, ma ha anche ribadito che la vittoria del derby non può cancellare tutte le difficoltà di una stagione molto complicata. Da qui alla finale di Coppa Italia, ogni partita rappresenterà un vero e proprio provino per tutti i giocatori, nessuno escluso. Inoltre, si è parlato anche della gestione dei rinnovi contrattuali di elementi chiave come Maignan e Theo Hernandez. Ecco di seguito le sue parole.