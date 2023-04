Jacobelli: “Pioli è riuscito a lavorare in maniera ottimale con la squadra”

Intervistato dai microfoni di TMW, Xavier Jacobelli ha parlato del Milan e, in particolar modo, del lavoro svolto da Stefano Pioli con la squadra. I rossoneri, infatti, sbarcano alle semifinali di Champions League, al netto delle due sfide contro il Napoli di Luciano Spalletti, 16 anni dopo l'ultima volta: "Il calcio e il campo non mentono. Parliamo di un allenatore che quando ha iniziato la sua avventura al Milan è ripartito dai cinque gol subiti in quella famosa trasferta contro l’Atalanta, per poi arrivare a vincere lo scudetto ed ora a conquistare la semifinale di Champions".