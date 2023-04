Milan, intrigo Aouar: un altro club di Serie A sul giocatore francese

Come riportato da Footmercato, sulle tracce di Houssem Aouar non ci sarebbero solo Roma e Milan ma anche un altro club di Serie A

Come riportato da Santi Aouna , sul proprio profilo Twitter, si arricchisce l'intrigo legato al centrocampista del Lione Houssem Aouar . Il giocatore francese, infatti, non sarebbe seguito solo da Roma e Milan ma anche ad un altro club della Serie A .

Secondo il giornalista di Footmercato.net, il Napoli sarebbe pronto a presentare un'offerta all'entourage di Aouar nella prossima settimana. Il classe 98' avrebbe già rifiutato la proposta dell' Eintracht Francoforte , data la volontà di voler giocare la Champions League , e proprio per questo motivo la Roma e il Milan rimarrebbero tra le destinazione gradite al centrocampista.

Sembra, dunque, presupporsi una lotta di mercato tutta italiana per Aouar, il quale, ricordiamo, va in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Lione e potrebbe rivelarsi un ottimo colpo a parametro zero.