Jacobelli: “Milan, il primo investimento va fatto sulla punta”

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Tutti noi ci aspettavamo una replica della prestazione gagliarda e di personalità vista contro il PSG, così invece non è stato e il Borussia Dortmund ha saputo colpire ogni qualvolta ne ha avuto l'occasione. Giroud ha 37 anni, è stato meraviglioso fin dall'inizio della sua avventura al Milan ma non ha un'alternativa. Chukwueze ha rotto il ghiaccio con il Milan ma non è una punta, così come non lo è Pulisic. Il primo investimento da fare in casa Milan però va fatto su una punta e non sarà facile trovare il profilo giusto".