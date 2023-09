Jacobelli: “Donnarumma? Non credo che i tifosi del Milan…”

Intervistato dai microfoni di Radio 24, Xavier Jacobelli ha parlato del ritorno di Donnarumma a San Siro per il match tra Italia ed Ucraina, valido per la qualificazione ad Euro2024: "C’è un tema psicologico su Donnarumma. Non credo che i milanisti martedì lo accoglieranno bene. Purtroppo l’errore di Gigio, che resta un grande portiere, fa parte di una serie di errori che ha commesso l’estremo difensore del Paris Saint Germain".