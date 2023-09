Quando Mancini disse: “Questo ex Milan poteva essere Messi”

Oggi Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale dell'Arabia Saudita. Una scelta che ha fatto storcere il naso a tanti, soprattutto a coloro che sono legati al ricordo del successo all'Europeo sull'Inghilterra in finale. E la prima del 'Mancio' sulla sua nuova panchina non è andata nemmeno tanto bene, con 'I figli del deserto' sconfitti per 1-3 dalla Costa Rica. L'ex fantasista della Sampdoria, però, ha sempre avuto un occhio per i giovani talenti. E, come lo ha fatto in Italia, da quelle parti si augurano che avvenga anche nella sua nuova esperienza.