Dopo il licenziamento di Massimiliano Allegri dello scorso 25 maggio, tra i candidati alla panchina del Milan c'era anche Vincenzo Italiano. L'ex tecnico del Bologna, però, sarebbe arrivato soltanto se nel ruolo di direttore sportivo si fosse insediato Tony D'Amico, poi finito alla Roma. La corte del club rossonero aveva raggiunto il suo apice la scorsa estate, quando Italiano fu davvero a un passo dal sostituire Sergio Conceicao. Il Diavolo ha preferito virare su Allegri, ma l'attuale allenatore del Besiktas ha spiegato che fu proprio lui a rifiutare il Milan.

Le parole di Italiano sul Milan

"Ho detto no al Milan soltanto dopo aver vinto la Coppa Italia. Quello è stato il mio primo trofeo e ha scatenato una gioia incredibile, sia in me che in tutta Bologna. Provavo emozioni troppo forti per poterle ignorare. Volevo vivere di nuovo quelle sensazioni ed è per questo che ho scelto di rimanere".

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport',ha spiegato i motivi che lo hanno portato a rifiutare l'offerta del

La secondo stagione a Bologna di Italiano è stata decisamente meno fortunata della prima, chiusa con la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Champions League. Nell'annata appena terminata, il club emiliano ha chiuso all'ottavo posto in classifica, portando il tecnico a risolvere il proprio contratto per approdare al Besiktas.

Italiano su Amorim

"Il Milan ha ingaggiato un allenatore molto preparato, ma per lo scudetto vedo ancora l'Inter favorita su tutte. Subito dietro c'è il Napoli, e secondo me Gasperini ha ancora qualche sorpresa in serbo".

ha commentato anche la decisione deldi affidare la panchina aIl tecnico reputa il portoghese un buon allenatore, ma ritiene che i rossoneri siano ancora dietro a Inter, Napoli e Roma