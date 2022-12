Italia, Mancini: “Stage modo per conoscere tanti giocatori azzurrabili”

Intervenuto ai canali ufficiali della nazionale italiana, Roberto Mancini ha rilasciato delle dichiarazioni dopo i due giorni di stage. Queste le parole del c.t. azzurro: "Questo stage come quello che facemmo a maggio è un modo per conoscere in prima persona tanti giocatori che potranno essere azzurrabili. Un conto è vederli dalla tribuna e un altro è ovviamente conoscerli da vicino. Se ci sono ragazzi per un futuro azzurro? Ci sono, ci sono: magari per quelli di Serie B ci vorrà un po’ di pazienza e nell’altro gruppo, fra i ragazzi di A, di individualità ce ne sono. Ho visto molta qualità e diversi giocatori in prospettiva nazionale”.