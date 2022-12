Calciomercato Milan – Cardinale, pronto un super investimento: il motivo

Gerry Cardinale si prepara ad immettere denaro fresco per il calciomercato del Milan. Si parla di una cifra record per una maxi spesa

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato del Milan e, in particolare, dell'intervento di Gerry Cardinale nelle dinamiche societarie rossonere. Già, perché il nuovo patron del Diavolo, che con il fondo RedBird è subentrato ad Elliott in via definitiva all'inizio del mese di settembre, sarebbe pronto ad immettere ben 200 milioni di euro per le manovre di mercato del club di Via Aldo Rossi?