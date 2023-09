Italia, Di Lorenzo: “Ci siamo preparati e domani saremo pronti”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato in vista del match fra Italia e Ucraina, valido per la qualificazione ad Euro2024: "Sappiamo che al di là del pareggio con la Macedonia, questa partita è importante per la qualificazione. Giochiamo in casa e avremo entusiasmo, abbiamo lavorato in questi giorni e saremo pronti per provare a vincere".