Iori: “Milan-Allegri binomio giusto, primi rivali del Napoli per lo Scudetto”

Io l'anno scorso in una puntata di fine stagione ti avevo detto il Napoli ha fatto il rimbalzo primo-decimo nulla mi vieta di pensare che possa fare il rimbalzo decimo se non primo almeno secondo perché non pensavo onestamente che avrebbe potuto vincere ma che potesse arrivare secondo. Ugualmente ti dico che il Milan, che è una squadra forte, è una rosa forte il Milan, che si è autosabotata, credo, quest'anno fino ad arrivare alla posizione in cui è arrivata. Secondo me è stato scelto l'uomo giusto in questo senso anche nel trasmettere alla squadra dove sono, chi sono, chi rappresentano. Secondo me la prima rivale per lo scudetto del Napoli che avrà l'ingombro della Champions e quindi l'annoso problema di Antonio Conte è il Milan."