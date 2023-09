Inter, Zanetti: “Derby? È stata dura perdere contro il Milan nel 2003”

Le parole di Javier Zanetti su alcuni derby iconici tra Inter e Milan

"Quando sei in campo corri e cerchi di cambiare tu stesso il risultato. Essere in tribuna è molto difficile. Giocare il derby è molto particolare, è una situazione unica, una partita che tutti vogliono giocare, è sentita tantissimo in tutta la città. Quando ho dovuto perdere nel 2003 è stata molto dura perché abbiamo pareggiato entrambe le partite e a causa della regola dei gol in trasferta siamo stati esclusi dalla finale. L’anno scorso è stato diverso. L’Inter ha vinto entrambe le partite e penso che sia arrivata meritatamente alla finale di Champions League". LEGGI ANCHE: Francia: perché rischiare Giroud, pedina fondamentale per il Milan? >>>