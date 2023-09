Francia, perché rischiare Giroud? Oli è fondamentale per il Milan

Un infortunio alla caviglia. Una storta a detta di Deschamps. Nulla di grave sulla carta. Olivier Giroud, e il Milan di conseguenza, potrebbero aver evitato un 'proiettile' non da poco. La punta si è fermata nella prima frazione di gioco contro l'Irlanda uscendo dal campo forse in tempo per non aggravvare una caviglia già malconcia. Olivier Giroud non è più un ragazzino lo sappiamo tutti: il francese si avvicina a passi veloci verso i 40 anni. Un'età difficile con cui convivere per tutti i calciatori. Lo scorso anno ha giocato la bellezza di 2145 minuti in Serie A e 940 in Champions League (dati transfermarkt). Sono tanti per chiunque, figurarsi per un calciatore alla soglia dei 37 anni. Ebbene qui la domanda viene spontanea: serviva davvero Giroud alla Francia?