Dalla Francia: “Nulla di grave per Giroud, ma ritornerà a Milanello”

Dala Francia riferiscono come Olivier Giroud non abbia nulla di grave, ma per precauzione rientrerà a Milanello

Nella serata di ieri, nel corso di Francia - Irlanda , Olivier Giroud è stato costretto ad uscire dal campo al 27' del primo tempo a causa di un infortunio alla caviglia. Nonostante la preoccupazione immediata e le lacrime, l'attaccante del Milan ha poi rassicurato i giornalisti in zona mista, spiegando come il dolore sia stato momentaneo.

Secondo quanto riferito da 'L'Equipe', inoltre, gli esami strumentali svolti sul calciatore francese non avrebbero evidenziato nulla di grave. Olivier Giroud, comunque, dovrebbe rientrare a Milanello saltando il match contro la Germania. Da precisare come ancora non sia arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte della Nazionale della Francia. LEGGI ANCHE: Milan, parole al miele di Reijnders per il Diavolo >>>