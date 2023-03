Moratti senza mezzi termini: “L’Inter è in crisi. Lukaku è lentissimo”

"La squadra sta vivendo una crisi. Speriamo che il gruppo sia forte e l’allenatore bravo, ma non arrivano i risultati. Sono difficoltà già viste. Una squadra non concentrata che, dopo una prestazione importante, non riesce a mantenere quella necessaria organizzazione per vincere la partita. Ho anche visto una squadra disordinata. E dispiace, dati i giocatori di qualità. Alcuni dei quali sono fuori forma".

Moratti ha poi continuato la sua disamina sull'allenatore ex Lazio. "Un allenatore ha sempre tutte le responsabilità, quando vince e quando perde. In questo caso ha perso e quindi deve subire gli strali di stampa, pubblico e così via. Le responsabilità ci sono per forza, perché è una crisi o atletica, o psicologica, o tattica. Mi sembra che Inzaghi sia un allenatore che in campo lasci liberi i giocatori di esibire le loro doti. Deve ancora dimostrare di saper tenere concentrata la squadra con continuità".