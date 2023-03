Calciomercato Milan – Supermarket PSG: tre colpi in vista? Ultime news

Brutto passo falso, ieri, del Milan di Stefano Pioli che, a 'San Siro', contro la Salernitana non è andato oltre l'1-1. Al gol di Olivier Giroud ha risposto Boulaye Dia. La classifica di Serie A, adesso, escludendo il Napoli che si avvia a diventare Campione d'Italia, recita Inter 50, Lazio 49, Milan 48, Roma 47. Una di queste (forse due, qualora fosse annullata la penalizzazione di 15 punti della Juventus) non si qualificherà alla prossima edizione della Champions League. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara si augurano che non sia il Diavolo, anche perché già stanno lavorando per allestire la squadra della prossima stagione.