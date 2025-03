"Per fortuna sono arrivate le proprietà straniere"

"Dobbiamo renderci conto che anche in una città tanto decantata come Milano per fortuna sono arrivate proprietà straniere. Siamo passati da un modello di mecenatismo, oggi abbiamo 11 proprietà straniere e questo ci deve far riflettere di come, come Paese, non siamo in grado di supportare il calcio. È normale che le proprietà vengano con l’obiettivo di avere equilibrio e sostenibilità, ma credo ci sia anche una riflessione etica: col mecenatismo le squadre erano molto competitive, ma da un punto di vista etico non era un modello da seguire".