Inter, De Vrij alimenta la lotta scudetto: “Vogliamo la seconda stella” | News

Stefan De Vrij, difensore nerazzurro, non nasconde la voglia di vincere il secondo scudetto consecutivo con l'Inter: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni del quotidiano olandese 'Algemeen Dagblad', Stefan De Vrij ha parlato dell'Inter e della volontà di vincere un altro scudetto. Queste le parole del difensore nerazzurro: "Vincere lo scudetto è stato bello, ma quello che ho notato nello spogliatoio dell'Inter è che nessuno si sente appagato. Vogliamo sempre di più. Siamo in testa alla classifica di Serie A e dopo tanto siamo tornati agli ottavi di Champions League. C'è ancora tanto da vincere, l'Inter vuole la seconda stella e per raggiungerla ci vuole un altro scudetto". Vice Theo, ecco il profilo individuato dal Milan per il mercato estivo >>>