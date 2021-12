Calciomercato Milan – Vice Theo, trovato il giusto profilo per giugno

Ancora qualche giorno e da lunedì 3 gennaio 2022 riaprirà ufficialmente il calciomercato. Il Milan di Stefano Pioli, secondo nella classifica di Serie A, non dovrebbe modificare troppo l'attuale organico. Un paio di cessioni (Andrea Conti, Samu Castillejo), un acquisto in difesa (un sostituto di Simon Kjær, che dovrà fermarsi per tutto il resto della stagione). Forse, ma non è detto, un centrocampista vista la partenza di Franck Kessié ed Ismaël Bennacer per la Coppa d'Africa. Ma i dirigenti sono già attivi anche per la sessione estiva.