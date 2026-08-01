Christian Chivu, allenatore dell'Inter, risponde ad una domanda sull'amichevole contro il Milan in programma mercoledì 5 agosto
Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO
L'Inter supera il Manchester City ai calci di rigore nel primo match della tourné estiva che si è disputato al 'Kai Tak Stadium' di Hong Kong. I tempi regolamentari finiscono 1-1: a Divin Mubama (14') risponde Benjamin Pavard (20'). Dal dischetto segnano Zielinski, Mosconi e Lavelli, mentre i 'Citizens' ne sbagliano tre, tra cui una parata di Provedel. Nel prossimo test amichevole, l'Inter affronterà il Milan: ne ha parlato il tecnico nerazzurro Christian Chivu al termine del match.
Milan-Inter in Australia: i dettagliMercoledì 5 agosto, alle ore 19:00 locali (13 in Italia), i riflettori dell'Optus Stadium di Perth si accenderanno su Milan-Inter. Un'amichevole a dir poco suggestiva, che vedrà le due formazioni milanesi affrontarsi in un derby estivo nell'affascinante atmosfera australiana.
Sarà anche l'occasione per celebrare Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso all'età di 66 anni. Il club di Via Aldo Rossi, come riferito da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', starebbe preparando una coreografia per celebrare il leggendario numero 6.
Inter, le parole di Chivu sul MilanIntervenuto ai microfoni di 'Inter TV', il tecnico nerazzurro Christian Chivu ha risposto così alla domanda sulle prossime amichevoli contro Milan e Juventus.
"Partite contro Milan e Juventus? Vogliamo fare dei buoni allenamenti e crescere in condizione nelle partite successive, perché le partite sono sempre i migliori allenamenti. Dobbiamo cercare di rimanere in salute ed evitare infortuni: ad agosto, con questi lunghi viaggi, questo è l'obiettivo primario".
I prossimi impegni del MilanLe altre due partite della spedizione in Australia del Milan saranno l'8 agosto (Chelsea) e il 15 agosto (Manchester United). Annullato, invece, il match a porte chiuse contro il Perth Glory. Il campionato di Serie A dei rossoneri prenderà il via il 23 agosto, quando gli uomini di Amorim affronteranno in trasferta il Torino di Ignazio Abate.
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