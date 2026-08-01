Milan, Leão e Gonçalo Ramos si allenano a Perth | VIDEO

L'Inter supera il Manchester City ai calci di rigore nel primo match della tourné estiva che si è disputato al 'Kai Tak Stadium' di Hong Kong. I tempi regolamentari finiscono 1-1: a Divin Mubama (14') risponde Benjamin Pavard (20'). Dal dischetto segnano Zielinski, Mosconi e Lavelli, mentre i 'Citizens' ne sbagliano tre, tra cui una parata di Provedel. Nel prossimo test amichevole, l'Inter affronterà il Milan: ne ha parlato il tecnico nerazzurro Christian Chivu al termine del match.

Milan-Inter in Australia: i dettagli

, alle ore 19:00 locali (13 in Italia), i riflettori dell'Optus Stadium di Perth si accenderanno suUn'amichevole a dir poco suggestiva, che vedrà le due formazioni milanesi affrontarsi in unnell'affascinante atmosfera australiana.

Sarà anche l'occasione per celebrare Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso all'età di 66 anni. Il club di Via Aldo Rossi, come riferito da Peppe Di Stefano a 'Sky Sport', starebbe preparando una coreografia per celebrare il leggendario numero 6.

Inter, le parole di Chivu sul Milan

"Partite contro Milan e Juventus? Vogliamo fare dei buoni allenamenti e crescere in condizione nelle partite successive, perché le partite sono sempre i migliori allenamenti. Dobbiamo cercare di rimanere in salute ed evitare infortuni: ad agosto, con questi lunghi viaggi, questo è l'obiettivo primario".

I prossimi impegni del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Inter TV', il tecnico nerazzurroha risposto così alla domanda sulle prossime amichevoli controLe altre due partite della spedizione in Australia delsarannoe ilAnnullato, invece, il match a porte chiuse contro ilIl campionato di Serie A dei rossoneri prenderà il via il 23 agosto, quando gli uomini di Amorim affronteranno in trasferta ildi Ignazio Abate.