Inter, Calhanoglu: “In Champions League può succedere di tutto”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport nel post partita di Porto - Inter , il centrocampista Hakan Calhanoglu ha parlato del traguardo raggiunto dai nerazzurri con i quarti di finale di Champions League dopo lo 0-0 all'Estádio do Dragão.

"Sono tante le emozioni, dopo tanti anni siamo orgogliosi di questo traguardo. Qualche volta abbiamo sbagliato ma abbiamo fatto un gran lavoro da dietro, è stato molto difficile contro una squadra che ci ha messo in difficoltà".

L'ex Milan ha poi concluso: "Faccio i complimenti alla squadra per il grande lavoro. Dopo la sconfitta contro lo Spezia, la qualificazione ci dà una grande spinta morale. In Champions può succedere di tutto, questa partita ridà motivazioni. Abbiamo fatto un gran lavoro, non abbiamo segnato ma abbiamo preso la qualificazione".