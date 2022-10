Inter, Acerbi: “La storia di Lazio-Milan è una cosa vergognosa” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Inter-Salernitana, Francesco Acerbi è tornato sul discusso episodio di Lazio-Milan. In quella gara, come si può ben ricordare, l'attuale difensore nerazzurro era stato accusato di aver aiutato i rossoneri nella vittoria in extremis, arrivata grazie al gol di Tonali nel finale di gara. Ecco cosa ha detto l'ex biancoceleste: "Sono sempre stato zitto sulla storia di Lazio-Milan ma quella è una cosa vergognosa. Sono molto più uomo io di tutti quelli che hanno puntato il dito. C’ho riso sopra ma è solo vergognoso. Ormai con i social l’insulto è di casa e nessuno li fermerà, basta non guardarli". Verona-Milan, possibile sorpresa nella formazione iniziale rossonera! Le ultime news >>>