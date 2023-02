Inte-Milan, Bonolis: “Un problema arrivare favoriti al derby”

"E' sempre un problema arrivare favoriti al derby. Mi sembra di aver capito che Pioli possa passare anche al 4-3-3 irrobustendo il centrocampo. E' sempre un derby, un terno a lotto. Il Milan visto ultimamente è più abbordabile, ma prima o poi, come ogni Araba Fenice risorgerà dalle sue ceneri: spero non con l'Inter. Gli stimoli non mancano dopo le tre pappine in terra d'Arabia. Immagino non vorranno ripetere un'altra pessima figura". Inter-Milan, le probabili formazioni: 3-5-2 senza Leao?