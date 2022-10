Iniesta: “Depressione? Ero felice solo quando prendevo le pillole” | News

Intervenuto nel podcast "The Wild Project", Andres Iniesta ha raccontato la sua esperienza con la depressione. Queste le sue dichiarazioni: "Quando combattevo la malattia il momento migliore della giornata era quando prendevo le pillole e andavo a letto. Avevo perso la voglia di vivere. Abbracciavo mia moglie, ma era come abbracciare un cuscino: non provavo niente. È trascorso un decennio da quando sono entrato nel tunnel depressivo, ma continuo ad andare in terapia perché ho bisogno di controllarmi. Sono felice quando i professionisti parlano di malattie mentali e depressione. A me, con il tempo, questo percorso ha lasciato in eredità la certezza che la depressione e le malattie mentali possono colpire chiunque". Monza, Galliani su Pablo Marì: "Non è in pericolo di vita".