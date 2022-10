Galliani: “Pablo Marì ha una ferita profonda, ma non è in pericolo di vita”

Intervenuto ai microfoni del 'TG2', Adriano Galliani ha parlato delle condizioni di Pablo Marì dopo essere stato coinvolto nell'accoltellamento di oggi pomeriggio. Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Monza: "Purtroppo ho ricevuto una notizia terribile, il cassiere del negozio è deceduto. Per quanto riguarda Pablo Marì ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena, un penetrante, che però non ha toccato organi vitali come polmoni o altro. Non è in pericolo di vita, certamente ha problemi ma dovrebbe riprendersi rapidamente nonostante qualche muscolo lesionato. È cosciente, lo stanno cucendo queste le notizie che arrivano dagli infermieri". Secondo 'TMW', sia Galliani che Palladino si sono recati in ospedale per fare visita al giocatore ferito. Milan, le top news di oggi: Leao e il rinnovo. Materazzi al veleno.