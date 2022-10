Milan, i costi dei calciatori arrivati a titolo definitivo e in prestito | News

Il Milan ha reso pubblici i costi dei calciatori acquistati a titolo definitivo e in prestito nella passata stagione: ecco il più pagato

Il Milan ha riportato il bilancio della stagione 2021-2022, stagione calcistica in cui i rossoneri hanno conquistato il 19esimo scudetto. Leggendo il report, si notano i costi dei calciatori acquistati nella passata stagione, sia a titolo definitivo che in prestito. Per quanto riguarda i calciatori arrivati a titolo definitivo, se ne contano sette e sono Adli, Ballo-Toure, Giroud, Lazetic, Maignan, Tomori e Tonali. Di seguito, i costi delle operazioni.