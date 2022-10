Milan, Materazzi: “Ringraziamo i chiacchieroni per Calhanoglu, lui fa i fatti”

Poco più di un anno fa Hakan Calhanoglu ha lasciato il Milan a zero per andare all'Inter e Marco Materazzi ha voluto dire la propria opinione a riguardo. Lo storico difensore nerazzurro, Campione del Mondo con l'Italia nel 2006, ha ringraziato ironicamente i milanisti "chiacchieroni" per averglielo lasciato perché, a suo dire, lui fa i fatti e sarebbe un rimpianto per i milanisti. Eppure, da quando Calhanoglu è andato all'Inter, il Milan ha vinto lo Scudetto e due Derby su tre (l'altro pareggiato) ed è ancora avanti in classifica. A questo punto, la risposta è scontata: prego.