Inchiesta Ultras Milan e Inter, il questore: “Restituiamo il calcio ai veri tifosi”

Bruno Megale, questore di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni al 'TGR Lombardia', soffermandosi in modo particolare sull'inchiesta relativa agli ultras di Milan e Inter. I provvedimenti a San Siro sono già operativi da qualche mese. 110 interisti e 170 milanisti hanno avuto un Daspo allo stadio. Mentre ad altri 299 in totale è stato applicato il nuovo strumento di Daspo fuori contesto. Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione.