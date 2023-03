Impallomeni: “Il Milan ha perso tutto quello conquistato l’anno scorso”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, durante il programma a Maracanà, l'ex giocatore Stefano Impallomeni ha parlato della situazione attuale del Milan, definendo l'allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, tra quelli più in difficoltà: "Quello che sta più in difficoltà è Pioli, perché il Milan non è più una squadra, non può dire quello che pensa ma la situazione è preoccupante. Ha perso tutto quello conquistato lo scorso anno"