Impallomeni: “Il Milan a Bologna ha corso un rischio calcolato”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan , tornando sul match di Serie A pareggiato contro il Bologna . Il noto giornalista, infatti, ha messo a paragone le due formazioni messe in campo dai rossoneri e dal Napoli di Luciano Spalletti : "A Bologna ha corso un rischio calcolato Pioli, ha giocato bene ed è stato sfortunato a non vincere. Per me è diverso il pari del Napoli col Verona".

Infine, il noto giornalista ha concluso con un pensiero sul derby europeo in ChampionsLeague tra Milan e Inter: "L'Inter ha un conto in sospeso col Milan in Champions. E' bellissimo per il calcio italiano, chi avrebbe pensato a una partita del genere in semifinale a inizio stagione. Finalmente un'italiana di sicuro sarà in finale". Pellegatti: “Mi dicono che il Milan abbia acquistato un giocatore..”