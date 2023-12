Impallomeni: “Non c’è dubbio, Pioli è al comando di questo Milan”

Intervistato a Tmw, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan dopo l'eliminazione dalla Champions League e la retrocessione in Europa League: "Credo ci sia stata la reazione della squadra e anche la voglia di rischiare alla fine. Li ho trovati meglio, in condizione, hanno rischiato e servirà un po' più di equilibrio. Per me certifica una cosa: la proprietà deve riflettere, non deve farsi prendere dall'istinto. Non credo che Pioli abbia bisogno di un tutor. E non è così. Mi rifiuto di crederci".